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В Тироле ввели штраф за рвоту в общественном месте

Bild: в австрийском городе Фисс будут штрафовать за «публичную рвоту»
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Asvolas/Shutterstock/FOTODOM

В Тироле ввели штраф за рвоту в общественном месте, пишет Bild.

В австрийском городе Фисс приняли строгие меры, направленные на улучшение общественной безопасности и поддержание порядка. Муниципалитет ввел запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также штраф за публичную рвоту. Это решение стало реакцией на инцидент, когда видео с шумной вечеринкой на деревянном балконе в Хексенальме стало вирусным, набрав более полумиллиона просмотров в соцсетях.

На кадрах можно увидеть молодых людей, слишком увлеченных танцами и прыжками, что привело к опасному прогибу балок конструкции. Это событие стало не первым случаем подобного поведения в маленьком городке с населением всего 1000 человек, что послужило причиной для жалоб со стороны местных жителей и отдыхающих.

В ответ на это местные чиновники внедрили так называемый указ о приличиях, который будет действовать в текущем лыжном сезоне. Новые правила, помимо всего прочего, запрещают «громкие крики», «публичное мочеиспускание и дефекацию», а также «открывание крышек люков». За нарушения правил грозит штраф до €2000.

Ранее французский город сделал общественный транспорт бесплатным для всех жителей.

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