Французский город сделал общественный транспорт бесплатным для всех жителей

В одном из крупнейших городов на юге Франции Монпелье сделали проезд в общественном транспорте бесплатным для местных жителей. Об этом сообщила газета The Guardian.

Пассажиры могут ездить бесплатно, оформив для этого отдельный проездной. Однако для туристов и приезжих проезд останется платным — 1,6 евро за поездку, пишет издание.

Мэр города Микаэль Делафосс в 2020 году после своего избрания на пост начал распространять эту инициативу с предоставления бесплатных поездок в выходные. Затем он разрешил не платить за проезд несовершеннолетним и людям старше 65 лет. В итоге привилегией могут пользоваться все местные жители.

«Это может побудить людей меньше использовать свои автомобили, особенно с учетом цены на бензин на данный момент», — сказала менеджер туристического агентства Одри Бенецек.

До этого в Австрии министр климата Леонора Гевесслер предложила людям бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в течение года за особую татуировку. Политик добавила, что воспользоваться ее предложением смогут только первые три человека.

Ранее Москву назвали мегаполисом с доступным наземным транспортом.