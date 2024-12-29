В Воронежской области отец избивал детей из-за съеденных конфет

В Воронежской области мужчина получил три года колонии за истязание собственных детей

Житель Калачеевского района Воронежской области признан виновным в истязании собственных детей, в течение двух месяцев он избивал двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Россиянин стал фигурантом уголовного дела в августе 2024 года, сотрудники опеки, пришедшие навестить семью, обнаружили в квартире двух избитых детей. Выяснилось, что в течение двух месяцев над ними издевался отец.

Мужчине не нравилось, что старшие дети плохо следят за младшими и едят конфеты без спроса. Домашний тиран бил несовершеннолетних ремнем и проводом от зарядного устройства, не заботился о них, устраивал ссоры с сожительницей.

В отношении подозреваемого в истязаниях было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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