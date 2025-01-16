Россиянин, несколько лет совращавший дочерей, отправился в колонию

В Архангельской области 38-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Жертвами мужчины стали его собственные дочери. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

Как установило следствие, мужчина несколько лет совершал «иные действия сексуального характера» в отношении двух малолетних дочерей. О преступлениях мужчины стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась мать девочек.

Также поморец жестоко обращался с детьми, против него было возбуждено еще одно уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Суд приговорил мужчину к 18 годам и одному месяцу заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить в пользу каждой из потерпевших по 800 тысяч рублей.

Ранее в Иркутской области мигранта задержали за надругательство над школьницей.