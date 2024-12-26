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В Иркутской области мигрант шантажировал школьницу фото и едва не изнасиловал

В Иркутской области мигранта задержали за надругательство над школьницей
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Shutterstock

В Иркутской области иностранец стал фигурантом уголовного дела после переписки с 14-летней девушкой. Об этом сообщает aif.ru.

О произошедшем стало известно после того, как школьница обратилась к активистке. По ее словам, мужчина общался с подростком и в какой-то момент выманил личные фото.

Позже он стал шантажировать школьницу и заставил прийти к себе домой. Там мигрант попытался изнасиловать гостью, но она смогла вырваться. Заметив, что у пострадавшей остались синяки, он дал ей деньги в качестве «компенсации за молчание». Затем он продолжил писать подростку и угрожать.

После общения со школьницей, активистка обратилась в полицию. Правоохранители задержали иностранца, который жил в 200 километрах от Иркутска и работал на ферме.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В случае, если его признают виновным, мужчина может получить срок до 20 лет.

Ранее жительница Подмосковья заявила об изнасиловании таксистом, похожим на Трампа.

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