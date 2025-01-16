Назван оптимальный способ подсчета калорий

Главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, как сделать подсчет калорий простым и удобным. По ее словам, которые цитирует «Радио 1», следует использовать специальные приложения для смартфона или компьютерные программы, автоматически считывающие калораж при выборе продукта из встроенной базы данных.

«Если человек хочет поддерживать здоровье, управлять весом или просто чувствовать себя лучше, то ему ежедневно нужна информация, сколько калорий содержится в его рационе и какого они качества. <...> К счастью, современные технологии максимально облегчают этот подсчет», — сказала Пичугина.

Также специалист посоветовала готовить еду дома, поскольку так подсчитать калории значительно проще. Кроме того, есть возможность самостоятельно контролировать качество продуктов и размер порций.

Врач-диетолог Марьяна Джутова до этого назвала простые правила, следуя которым можно сохранить фигуру при сидячей работе. В первую очередь, по ее словам, стоит избегать перекусов на рабочем месте.

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