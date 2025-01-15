Россиянам рассказали, можно ли есть мед при диабете

Людям с сахарным диабетом можно включать в свой рацион мед, но в небольших количествах, потому что он повышает уровень сахара в крови. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По словам специалистов, за раз можно съедать примерно одну чайную ложку продукта. Его можно сочетать с продуктами, богатыми клетчаткой или белками (например, овсянкой, орехами), чтобы замедлить всасывание сахара. Мед может снизить воспаление и повысить чувствительность к инсулину, а также обеспечить быструю энергию без искусственных подсластителей. При этом он остается концентрированным источником сахара и калорий, подчеркнули эксперты.

«Мед может быть частью сбалансированного рациона при диабете, если употреблять его умеренно и с учетом индивидуальных особенностей. Хотя он имеет преимущества перед сахаром, его влияние на уровень сахара требует контроля», — заключили в сообщении.

Ученые из Университета Южной Дании (SDU) до этого установили, что обычная морковь способна улучшать регуляцию уровня сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий, помогая бороться с сахарным диабетом.

Ранее был назван главный провокатор диабета и болезней сердца.