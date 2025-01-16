Психолог оценила идею запретить движение бодипозитива в России

Психолог Елена Лосева в эфире «Радио 1» прокомментировала инициативу депутата Государственной думы Виталия Милонова о запрете движения бодипозитива в России.

Она отметила, что «бодипозитив» — это не идеология, а общественное движение за право комфортно ощущать себя в своем теле независимо от внешнего вида.

«Первоначальная установка была про принятие себя, но это в противовес телесному перфекционизму — настройке на общепринятые стандарты красоты, которым зачастую нереально соответствовать», — сказала Лосева.

При этом она подчеркнула, что принятие своего тела не означает попустительское отношение к своему здоровью.

С соответствующей инициативой Милонов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Движение бодипозитива, которое набирает популярность среди россиян, пропагандирует нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании, считает депутат. Еще одним минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

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