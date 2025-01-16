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Женщина случайно пропылесосила прах деда, перепутав его с пылью на ковре

People: американка случайно пропылесосила рассыпавшийся прах деда, приняв его за пыль
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Monica Long/TikTok

В США женщина случайно пропылесосила прах деда, перепутав его с пылью на ковре, пишет People.

Моника Лонг рассказала, что ее дети устроили беспорядок в доме, пока она готовилась к празднованию дня рождения сына. Вернувшись в комнату, она обнаружила грязь на ковре и решила, что это пыль, пропылесосив комнату.

Спустя несколько дней, когда Моника заметила пустой контейнер с прахом своего деда, она поняла, что произошло.

«Дети забрались на полку и уронили контейнер с прахом», — рассказала она.

Ситуация вызвала улыбку не только у ее друзей, но и у членов семьи. Моника рассказала, как сообщила бабушке о произошедшем, и та, несмотря на все, нашла это смешным.

«Она сказала: «Держу пари, дедушке это понравилось бы», — добавила Лонг.

Ранее сообщалось, что американскую модель и светскую львицу Джослин Вильденштейн, которую в прессе часто называли «Женщиной-кошкой» из-за специфической пластики лица, кремируют в Париже.

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