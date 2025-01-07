«Женщину-кошку» кремируют в Париже

Близкие Вильденштейн решили кремировать миллиардершу в Париже и увезти ее прах в Кению

Американскую модель и светскую львицу Джослин Вильденштейн, которую в прессе часто называли «Женщиной-кошкой» из-за специфической пластики лица, кремируют в Париже. Об этом сообщает TMZ.

Жених женщины Ллойд Кляйн рассказал о том, что с миллиардершей простятся на закрытой церемонии в столице Франции, а после кремации ее прах перевезут на ранчо в Кению. На том же африканском ранчо находится и прах ее родителей.

Джослин родилась в 1940 году в Лозанне, Швейцария. В 1978 году она вышла замуж за арт-дилера и заводчика лошадей Алека Вильденштейна. Но в 90-х их брак распался, когда Алек увлекся молодой русской моделью Любой Ступаковой.

Миллиардерша начала увлекаться изменениями в своей внешности в конце 70-х годов, всячески, чтобы ее глаза стали напоминать рысьи: именно рысь она держала у себя дома.

84-летней Вильденштейн не стало накануне из-за тромбоэмболии легочной артерии.

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