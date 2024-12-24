Стрела погрузочного крана упала на грузовой вагон в Амурской области

В Амурской области стрела погрузочного крана упала на вагон грузового состава

В Амурской области стрела погрузочного крана упала на вагон грузового состава. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«На станции Сети Дальневосточной железной дороги в Тындинском районе при производстве работ по выгрузке труб допущено опрокидывание стрелы крана на грузовой вагон», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, никто не пострадал. В результате инцидента был задержан пассажирский поезд Благовещенск – Нижний Бестях.

Недавно в Калуге начали проверку после падения крана на строительной площадке. Башенный кран обрушился вниз на улице Фомушкина. Один человек получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

До этого похожий инцидент произошел в Уфе. На стройплощадке многоэтажного дома рухнул башенный кран. В момент падения внутри находились два монтажника.

Ранее пьяный россиянин без одежды забрался на башенный кран и оказался в психбольнице.