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В России появились новые премии для медиков

Кабмин РФ утвердил премии в размере 1 млн рублей в сфере медицины

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Министерство здравоохранения Московской области

Правительство РФ учредило премии в области медицинской науки в размере 1 млн рублей для российских ученых. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В 2025 году в России впервые будут присуждены премии в области медицинской науки. Постановление об учреждении такой награды подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Премии в размере 1 млн рублей каждая будут вручаться отечественным ученым за разработки в сфере превентивной и персонализированной медицины, нейротехнологий, а также в биомедицинских технологиях. Для получения премии ученым необходимо добиться того, чтобы их разработки применялись на практике не менее года. Отбор номинантов будет стартовать ежегодно 1 марта, а награждение будет проводиться не позднее 30 ноября.

В 2023 году российские ученые негативно оценили присуждение Нобелевской премии за мРНК-вакцины от COVID-19, назвав это обманом. В 2024 году Нобелевскую премию по медицине дали Виктору Амброзу и Гэри Рувкуну за открытие микроРНК.

Ранее советник Путина Кобяков заявил о возможном появлении Нобелевской премии БРИКС.

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