В России растет уровень доверия к официальной медицине

Доверие россиян к официальной медицине и врачам уверенно растет, показало исследование «НИЖФАРМ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По результатам исследования, лидерами по доверию со стороны россиян стали врачи общей практики. В вопросах здоровья им доверяют 86% респондентов — на 6 п.п. больше, чем годом ранее. Более половины опрошенных (55%) за последние полгода обращались к врачам, чтобы решить свои проблемы со здоровьем, а 13% респондентов отметили, что за последние 12 месяцев у них были выявлены новые хронические заболевания.

На втором месте по уровню доверия опрошенных россиян — ученые (47%), далее следуют фармацевты (31%). И если доверие к ученым по сравнению с 2023 годом выросло на 2 п.п., то к фармацевтам — сразу на 11 п.п. Это значит, что на всех участниках системы здравоохранения лежит огромная ответственность перед пациентами, отметила Оксана Позднякова, CEO группы компаний «НИЖФАРМ».

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