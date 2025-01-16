Семья арестована после того, как мать оставила детей в автокреслах на несколько дней

Fox News: в США арестовали мать, пристегнувшую детей в автокресле на несколько дней

Всю семью в США после того, как мать оставила двоих детей пристегнутыми в автокреслах на несколько дней, пишет Fox News.

Как сообщают СМИ, 21-летняя Меган Эджин была арестована в начале января. Согласно судебным документам, она оставила своих маленьких детей пристегнутыми в автокресле на несколько дней. Оба ребенка были обнаружены в состоянии серьезного истощения.

Кроме того, в доме женщины были найдены кошка и две истощенные собаки. Меган были предъявлены обвинения в совершении преступления первой степени в отношении ребенка младше 12 лет, жестоком обращении с животными второй степени и нарушении правил вакцинации собак от бешенства.

Вместе с женщиной по таким же обвинениям были арестованы бабушка, дедушка и отец детей. Сейчас они содержатся в окружной тюрьме, а пострадавшие малыши переданы в органы опеки.

Ранее в США мать заклеила рот семилетней дочери скотчем и заперла ее в собачьей клетке под елкой в качестве наказания.