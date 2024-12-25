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Мать заклеила рот 7-летней дочери скотчем и заперла ее в собачьей клетке под елкой

Mirror: американка посадила дочь в клетку и заклеила ей рот в качестве наказания
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Shutterstock/FOTODOM

В США мать заклеила рот семилетней дочери скотчем и заперла ее в собачьей клетке под рождественской елкой, пишет Mirror. Теперь женщине грозит тюремное заключение.

По данным полиции Хьюстона, Роуз Андерсон заклеила рот девочке скотчем и заперла ее в собачьей клетке под рождественской елкой. Женщину арестовали и поместили под стражу после того, как ее обвинили в жестоком обращении с детьми и незаконном ограничении свободы.

В судебных документах указано, что Андерсон использовала стяжки и клейкую ленту, чтобы удерживать девочку, объясняя свои действия желанием «дисциплинировать» ее за «поведение в школе».

Как рассказали эксперты, в соответствии с законодательством Техаса, за незаконное ограничение свободы ребенка младше 17 лет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 180 дней до 10 лет. В местной полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в США арестовали учителя, привязавшего девятилетнего школьника скотчем к парте.

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