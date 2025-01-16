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В Забайкалье заметили пенсионера, который пешком идет из Якутии к Байкалу

Пенсионер из Якутии пешком идет из дома на Байкал
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Depositphotos

Дорожные рабочие федеральной трассы «Амур» заметили пенсионера с рюкзаком и санями. Пообщавшись с мужчиной, они выяснили, что тот держит путь из Якутии к Байкалу. Об этом рабочие рассказали в беседе с Chita.ru.

По словам 65-летнего мужчины, он уже два месяца живет в дороге и направляется к самому большому пресноводному озеру в мире. Пенсионер заявил, что намерен не только благополучно добраться до пункта назначения пешком, но и вернуться обратно тем же путем.

Мужчина пояснил, что ночует в палатке и готов к разным погодным условиям.

Рабочие пригласили его погреться в машину. Там накормили его, отдали ему термос с горячим чаем, перчатки и нож. Житель Якутии поделился, что хотел бы, чтобы его путешествие увековечили в Книге рекордов Гиннесса.

Ранее в Хакасии полицейские спасли мужчину, который пешком шел из гостей домой 150 км.

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