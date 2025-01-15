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Россиянин девять часов возвращался из гостей по трассе, так как у него не было денег на проезд

В Хакасии полицейские спасли мужчину, который пешком шел из гостей домой 150 км
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МВД РФ по Республике Хакасия

В Хакасии сотрудники ДПС подвезли местного жителя, который пешком возвращался из гостей домой и сильно замерз. Мужчина намеревался преодолеть 150 км. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Как рассказали инспекторы, майор полиции Александр Анфимов и лейтенант полиции Евгений Саголаков, они патрулировали местность, когда заметили на 73-м километре автодороги Усть-Абакан – Чарков – Ербинское путника. Мужчина сидел на трассе и пытался остановить проезжающие мимо машины с помощью фонарика на телефоне. Госавтоинспекторы остановились и выяснили, что мужчина живет в городе Сорск. Он рассказал, что был в гостях у друзей из аала Сапогов, после чего решил вернуться домой. Из-за отсутствия денег на дорогу, он возвращался пешком. На момент встречи с полицейскими он был в пути около девяти часов и сильно замерз.

«Полицейские приняли решение довезти обессилевшего путника до дома. В дороге пешеход согрелся и искренне поблагодарил стражей правопорядка за помощь и неравнодушие», — отметили в пресс-службе полиции.

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