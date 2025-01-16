Мужчина выиграл в лотерею $9 млн и на следующий день все равно вышел на работу

Metro: британец выиграл в лотерею $9 млн и не стал увольняться с работы

Мужчина из Англии выиграл в лотерею $9 млн и не стал увольняться с работы, выйдя на смену на следующий день, пишет Metro.

Джеймс Кларксон, 20-летний стажер-инженер-газовик получил неожиданное для себя уведомление на телефон от Национальной лотереи о выигрыше джекпота в $9 млн. Мужчина вспоминает, что не испытал какого-либо восторга и разбудил свою девушку, чтобы сообщить ей о случившемся.

Сквозь сон подруга британца сказала, что Джеймсу, скорее всего, показалось, после чего уснула. Однако Кларксон перепроверил информацию и убедился, что ошибки нет.

«Я просто начал смеяться. Это было безумие», — вспоминает он.

Весь день Джеймс провел в кругу семьи, обсуждая свою удачу, а вечером они отпраздновали событие у бабушки и дедушки с ужином и шампанским.

Несмотря на крупный выигрыш, к утру понедельника Джеймс вернулся к работе по обслуживанию объектов.

«Я не собираюсь прекращать работать, я слишком молод», — отметил Кларксон.

Правда, победитель уже забронировал путевку в Кабо-Верде и приобрел несколько предметов роскоши, включая новые куртки и сумку Gucci для своей девушки, но главным приоритетом остается выплата ипотеки.

Ранее мужчина выиграл $100 тысяч благодаря лотерейному билету, подаренному другом на Рождество.