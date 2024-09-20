Фитнес-эксперт рассказал, как следить за фигурой при сидячей работе

Людям с сидячей работой стоит по возможности отказаться от использования личного автомобиля или такси и стараться чаще стоять в общественном транспорте, чтобы следить за своей фигурой. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

Помимо этого, он советует больше ходить по лестницам и эскалаторам и выбираться на прогулку по вечерам, чтобы увеличить двигательную активность. В процессе работы рекомендуется делать небольшие перерывы. Можно пройтись или сделать суставную гимнастику, предложил эксперт. Важно также найти свое направление в фитнесе — это может быть не только тренажерный зал, но и йога, бассейн, пилатес и так далее.

Каневский также рекомендует следить за питанием тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

«Стоит помнить: любой прием пищи должен происходить вне рабочего места. Причем это связано не с тем, что вы встанете и сделаете несколько шагов до кухни или столовой — здесь важна именно смена деятельности. Прием пищи — важный для каждого обряд, и работать во время его совершения точно не нужно. Тем самым вы снижаете уровень рабочего стресса, а это будет положительно влиять на психологическое состояние», — уточнил он.

Исследование сервисов Работа.ру и СберЗдоровье, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что половина опрошенных россиян отметили, что чувствуют нехватку физической активности из-за сидячего характера работы. 11% не испытывают из-за этого проблем, так как не любят много двигаться, а у 38% респондентов работа и так связана с физической активностью.

Ранее были названы профессии, представители которых сильнее страдают от сидячего образа жизни.