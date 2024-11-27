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Ученые выяснили, на сколько продлевает жизнь одна часовая прогулка

BJSM: часовая прогулка продлевает жизнь примерно на шесть часов

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Depositphotos

Ученые из Университета Гриффита установили, что одна часовая прогулка потенциально может добавить около шести часов к продолжительности жизни неактивного человека. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

На первом этапе ученые оценили показатели смертности населения США в 2019 году на основе данных, полученных от Национального центра статистики здравоохранения. Полученные данные затем сопоставили с информацией об уровне физической активности ушедших из жизни людей.

Исследователи подсчитали, что если бы все люди были так же активны, как 25% самых физически подвижных представителей населения, американцы старше 40 лет могли бы прожить в среднем на 5,3 года дольше. При этом наибольший прирост продолжительности жизни наблюдался бы у людей, ведущих сидячий образ жизни и не занимающихся физическими упражнениями. По оценкам ученых, представителям этой категории населения каждый час ходьбы на свежем воздухе потенциально добавил бы шесть часов к жизненному сроку.

Исследовательская группа также предположила, что низкий уровень физической активности может сравниться с негативными последствиями курения, поскольку другие научные работы показали, что каждая сигарета может отнять у курильщика 11 минут жизни.

Ранее ученые назвали фактор, при котором лишний вес не влияет на продолжительность жизни.

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