Россиянку уволили после шутки о главе региона

Ведущую телеканала в Ингушетии уволили после шутки о главе региона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, поводом для увольнения стал рекламный ролик кафе. По сюжету, недовольная клиентка требует позвать администратора. Официантка отвечает посетительнице, что она может жаловаться хоть главе региона. При этом в видео, снятом на ингушском языке, фамилия руководителя республики Махмуд-Али Калиматова не упоминается.

Как пишет Mash Gor, через три дня после публикации ролика ведущая узнала, что ее уволили. По предварительным данным, ее слова истолковали как подрывающие авторитет главы Ингушетии.

Россиянка и ее бывший работодатель комментировать ситуацию отказались.

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