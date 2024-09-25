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Известный китайский экономист исчез после критики Си Цзиньпина

WSJ: китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез после критики Си Цзиньпина

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Xie Huanchi/Global Look Press

Ведущий экономист Китая Чжу Хэнпэн с апреля не появлялся на публике после критики действий председателя КНР Си Цзиньпина в социальных сетях. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, экономист подверг критике экономическую политику председателя КНР. Свое мнение он высказал в закрытом групповом чате в соцсети WeChat. После этого Чжу Хэнпэна уволили с должности заместителя директора аналитического центра CASS и задержали.

CASS находится в прямом подчинении Госсовета. В организации экономист проработал более двух десятилетий, отмечают авторы материала. Официальных комментариев о ситуации власти Китая не давали.

В феврале прошлого года агентство Bloomberg сообщило об исчезновении руководителя одного из крупнейших инвестиционных банков Китая China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фаня. Предполагается, что он мог пропасть в связи с расследованием китайского правительства в отношении бывшего руководителя CRH Конг Линя.

Ранее Си Цзиньпина пригласили на саммит БРИКС.

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