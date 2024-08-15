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Вице-мэра Хабаровска уволили по требованию Демешина

Вице-мэр Хабаровска ушел с поста после критики горадминистрации от Демешина

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Администрация города Хабаровска

Вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский был освобожден от своей должности после критики работы городской администрации со стороны врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, Михайловский освобожден от должности», — подтвердили в администрации Хабаровска в ответ на запрос прессы.

В конце июля Демешин потребовал от мэра Сергея Кравчука уволить Михайловского, указав на неэффективность городских властей в улучшении качества жизни населения. Он подчеркнул необходимость назначения профессионала на пост вице-мэра. Ранее в мэрии также был уволен заместитель, отвечающий за дорожное строительство.

По словам врио губернатора, с 2018 года доходы городского бюджета увеличились на 47,5%, однако расходы на благоустройство снизились, например, затраты на содержание дорог уменьшились на 26% с 2020 по 2024 год. Демешин также указал на проблемы с расселением граждан из аварийного жилья, ремонтом объектов, а также с предоставлением земельных участков участникам специальной военной операции и многодетным семьям. В то же время расходы на содержание мэрии возросли на 26,9% с 2018 года.

Ранее чиновнице из Хабаровского края дали срок за поддельный диплом.

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