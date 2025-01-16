Ученые дали прогноз по шансам коллапса важнейшего океанического течения Земли

NatComms: система течений АМОЦ не ослабела за последние 60 лет

Международная группа ученых из Швейцарии и США оценила стабильность крупнейшей системы океанических течений Земли — Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ). Устойчивость АМОЦ жизненно важна для поддержания мирового климата и морской жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

АМОЦ перемещает воду по всему мировому океану, распределяя тепло, влагу и питательные вещества между полюсами планеты. Существуют опасения, что пресная вода от таяния полярных ледяных щитов может существенно нарушить баланс этой системы или даже привести к ее коллапсу с катастрофическими последствиями. В частности, на такую возможность указывала научная работа 2018 года.

Чтобы устранить неопределенность, команда использовала новые данные сравнения сопряженных моделей (CMIP), климатических моделей Земли, разработанных Всемирной программой исследований климата.

Ученые задействовали 24 различные модели CMIP и обнаружили, что самые последние доступные данные о температуре поверхности неточно реконструируют состояние АМОЦ.

Исследователи рассмотрели тепловой обмен между океаном и воздухом. Когда АМОЦ сильнее, больше тепла выделяется из воды в атмосферу над Северной Атлантикой.

Результаты показали, что никаких значимых колебаний в интенсивности циркуляции течений не наблюдалось за последние 60 лет.

Авторы доклада отметили, что АМОЦ, вероятно, замедлится в будущем, однако ее нынешняя стабильность оказалась выше предыдущих оценок.

Ранее ученые назвали процесс, сдерживающий быстрое таяние Арктики.