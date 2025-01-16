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Учительнице, забеременевшей от 13-летнего ученика, предъявили обвинения

В США учительнице, в 28 лет родившей от 13-летнего ученика, предъявили обвинения
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Cape May County Sheriff's Office

В Нью-Джерси (США) 34-летнего педагога обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщает 6ABC.

Согласно материалам дела, предполагаемые преступления женщина совершила в период с 2016 по 2020 год, когда работала в школе города Мидлтауншип. Обвинители утверждают, что педагог совершала противоправные действия в своем доме. Жертве на тот момент было 13 лет.

Отец подростка отметил, что ребенок, появившийся в результате отношений на тот момент его несовершеннолетнего сына и учительницы, очень похож на его сына.

Семья жертвы отметила, что была дружна с учительницей. И оставляла своих сыновей и дочь с приятельницей, долгое время ничего не подозревая. Сестра потерпевшего отметила, что ее брату было 11 лет, когда педагог впервые вступила с ним в контакт. Девушка утверждает, что брат рассказал ей, что стал отцом ребенка женщины и просил сохранить это в тайне. Позже юноша подтвердил это в суде.

Обвиняемая содержится в городском исправительном центре и ожидает очередного суда.

Ранее в США учительнице, забеременевшей от 12-летнего мальчика, дали 25 лет тюрьмы.

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