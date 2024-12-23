Учительницу, забеременевшую от 12-летнего мальчика, посадили на 25 лет

В США учительнице, забеременевшей от 12-летнего мальчика, дали 25 лет тюрьмы

В США вынесли приговор учительнице из Индианы, которая признала себя виновной по нескольким тяжким преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью детей. Об этом сообщает телеканал WREG.

По информации СМИ, правоохранительные органы установили, что жертвами педагога из округа Типтон стали пять пятиклассников, от одного из которых женщина забеременела и родила. Родство школьника с младенцем подтвердила ДНК-экспертиза.

Насильница подружилась с матерями своих жертв и долгое время скрывала преступления, пользуясь своим авторитетом среди родителей. Согласно материалам дела, педагог переписывалась с жертвами в мессенджерах, обмениваясь откровенными фотографиями, играла в видеоигры, а также шантажировала, чтобы мальчики не разрывали отношения.

Преступницу приговорили к 25 годам заключения. Ее лицензию на образовательную деятельность аннулировали. Также ей грозит пожизненный общественный надзор.

Ранее в Петербурге СК начал проверку истории с педагогом, желавшей забеременеть от ученика.