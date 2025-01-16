«От лица всех птиц»: волонтер из Анапы рассказала, почему ее обнял лебедь

Волонтер из Анапы, которая прославилась в соцсетях после видео с благодарным лебедем, считает, что стала отражением работы всех волонтеров. «Газете.Ru» Лариса Шульц рассказала, что своим жестом лебедь поблагодарил всех работников штаба от лица спасенных птиц.

«Как отношусь к известности? Очень спокойно. Такое ощущение, что так и должно было быть. Это такой хороший итог работы. Я явилась просто катализатором, отражением работы всех волонтеров. У меня полное ощущение, что он (лебедь. — Газета.Ru) не просто так спустился, а действительно обнять и поблагодарить от лица всех птиц всех волонтеров», — считает Лариса.

Девушка добавила, что сейчас на ферме «Аристей», где располагается один из пунктов помощи, не принимают птиц. Работа возобновится позднее, тогда же волонтеры возобновят сборы.

Она добавила, что многие волонтеры нуждаются в медицинской поддержке из-за интоксикации, и призвала обратить внимание на их восстановление.

«Я считаю, что если продолжать работу с волонтерами, то нужно сделать какую-то хорошую работу по реабилитации. Работа, пусть даже немножко уменьшается, но волонтеры тоже уменьшаются, потому что интоксикации серьезные. И меня это коснулось. Волонтерам выделяется по три капельницы и все, больше ни на что мы не можем рассчитывать — восстановление за свой счет. Хотя бы лечение тем волонтерам, которые провели в волонтерстве больше 100 часов. Почему бы не создать такой центр? В нашем штабе «Аристей» на данный момент птицы не моются, счета все для помощи птицам приостановлены, никаких сборов нет. Но готовится работа для проведения света, электричества. Как только все законно посчитается, тогда откроется сбор», — заключила Лариса.

Накануне в сети разошлось видео, где волонтер обнимает и целует спасенного лебедя, а тот кладет шею ей на плечо. Волонтеры отмыли лебедя, перед расставанием птица долго не отпускала волонтера Ларису Шульц. Позднее стало известно, что из-за интоксикации Лариса попала в больницу, ее лечили капельницами.

Ранее краснодарский чиновник извинился за мат в адрес волонтеров в Анапе.