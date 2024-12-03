Родители школьницы обвинили лауреата конкурса классных руководителей в ее избиении

Родители ученицы московской школы обвинили ее классную, победившую в конкурсе учителей, в избиении дочери, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, речь идет о лауреате всероссийского конкурса классных руководителей Анастасии Козелковой, взявшей награду в 2022 году. Родители ее 10-летней ученицы говорят, что педагог применила силу к их дочери, когда та отказалась убрать учебники с парты перед прогулкой. За это Козелкова прилюдно оскорбила четвероклассницу, а затем избила и оттаскала за уши. Девочке потребовалась медицинская помощь.

В свою очередь учительница утверждает, что во всем виноват сам ребенок. Якобы девочка не хотела идти на оставшиеся уроки и стала пинаться в ответ на просьбу Козелковой позвонить родителям. Педагог сообщила, что ученица всегда ведет себя агрессивно, когда ее называют по имени, так как оно ей не нравится. В дело вмешалась полиция, сейчас стражи порядка проверяют имеющиеся версии инцидента.

Ранее в Калининграде учитель скинул школьника со стула и выгнал с урока, обозвав «придурком».