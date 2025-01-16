Город во Франции унаследовал $10,2 млн от человека, который его никогда не посещал

LADBible: мужчина завещал $10,2 млн городу во Франции, в котором никогда не был

Маленький городок во Франции унаследовал $10,2 млн, оставленных ему по завещанию человеком, который никогда его не посещал, пишет LADBible.

Городок Тибервиль, насчитывающий всего 1773 человека, получил деньги от Роджера Тибервиля — потомка владельцев виноградников. Мужчина никогда не посещал это место, но решил оставить ему наследство. Причина этого щедрого поступка кроется в том, что город «дал ему фамилию».

Мэр Тибервиля Гай Пэрис прокомментировал новость:

«Это исключительная сумма денег. Очевидно, что она выходит за рамки воображения», — прокомментировал мэр города Гай Пэрис.

Руководство Тибервиля планирует использовать средства осмотрительно и ответственно, а не тратить все сразу. В первую очередь власти погасят кредит, который был взят на строительство новой школы для местных учеников.

Также планируется строительство футбольного поля, площадки для игры в петанк и общественного сада с игровой площадкой.

Ранее британец завещал £200 тыс. своей сиделке и оставил лишь один фунт приемной дочери.