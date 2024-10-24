Британец завещал £200 тыс. своей сиделке и оставил лишь один фунт приемной дочери

В Великобритании пенсионер оставил ценную коллекцию марок сиделке и завещал один фунт приемной дочери. Об этом сообщает Mirror.

Бывший банкир Рэй Уоттс дожил до 90 лет и имел редкую коллекцию марок 1840-х годов, оцененную в £200 тыс. (около 14 млн рублей). Согласно завещанию, составленному в 2019 году, он передал ее своей горничной и сиделке Сью. Таким образом британец лишил наследства свою падчерицу Беверли, оставив ей лишь один фунт стерлингов. В более ранней версии завещания от 2007 года той доставалось около £15 тыс. Столь внезапная перемена решения отчима вынудила женщину обратиться в суд.

Как уточняется, состояние Уоттса достигало около £250 тыс. Первоначально мужчина собирался разделить его между тремя родными и тремя приемными детьми, однако Беверли, как утверждает вдова Рэя, неуважительно относилась к отцу и даже якобы отреклась от него. Остальные его дети получили полагающиеся им доли. Беверли же считает, что сиделка отца вынудила его изменить завещание и он просто не мог оставить ее ни с чем. Судебный процесс по делу продолжается.

Ранее пенсионерка завещала многомиллионное наследство своим домашним собакам и кошкам.