Российская школьница опоздала на урок из-за домогательств мигранта в автобусе

В Архангельске 14-летняя школьница стала жертвой домогательств незнакомого мужчины в автобусе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на одном из маршрутов в областной столице. По словам несовершеннолетней, кондуктор автобуса гладил ее по колену и пытался поцеловать в щеку. Ученица опоздала в тот день в школу, и рассказала о случившемся заместителю директора. Руководство образовательного учреждения обратилось в полицию.

Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний иностранный гражданин. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого аналогичный случай произошел в Казани: там молодой кондуктор начал прижиматься к девочке-подростку в автобусе. На поведение работника транспорта обратили внимание другие пассажиры и пристыдили мужчину.

Ранее в Петербурге пассажиры избили кондуктора трамвая.