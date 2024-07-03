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В Казани кондуктор приставал к школьнице в автобусе

Mash: в Казани кондуктор приставал к девочке-подростку в автобусе

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Freepik

В Татарстане кондуктор приставал к школьнице в автобусе, молодого человека остановили пассажиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в автобусе №45, в салон вошли молодой человек и две несовершеннолетние школьницы. По словам очевидцев, во время оплаты проезда кондуктор начал прижиматься к одной из девочек. Он делал неприличные жесты рукой, намекая ребенку на половой акт.

В ответ на замечание пассажира, кондуктор начал нецензурно выражаться и предложил молодому мужчине выйти из автобуса и «поговорить». По данным Telegram-канала, представители компании-перевозчика пока не отреагировали на произошедшее.

Девочки покинули салон автобуса на следующей остановке.

До этого сообщалось, что во Владимирской области водитель школьного автобуса приставал к ребенку. Девочку заметил местный житель, который работает водителем школьного автобуса. Он обратил внимание на то, что рядом с ребенком нет взрослых, поэтому предложил отойти с ним в кусты. Там он якобы целовал несовершеннолетнюю и приставал к ней. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туле задержали пассажира, пристававшего к школьницам в автобусе.

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