«Минздрав удивится»: в Госдуме не согласились с идеей запретить бодипозитив

Бодипозитив, направленный на оправдание нездорового ожирения, представляет угрозу и больше вреден для людей, чем полезен, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Однако такой идеологии в России нет, поэтому выходить с инициативой по ее запрету не нужно, заявила она в беседе с НСН.

Напомним, накануне депутат Виталий Милонов обратился в Минздрав с просьбой признать бодипозитив нежелательной идеологией на территории России, заявив, что он представляет угрозу населению из-за пропаганды нездорового образа жизни. С негативным эффектом этой идеи Драпеко согласилась, но предложенную меру не поддержала.

«Я считаю, что Милонов прав, потому что эта политика бодипозитива — попытка успокоить людей, что они не больные, а просто позитивные — это неправильно. Но идеологии такой нет, Минздрав сильно удивится», — убеждена депутат.

В пример она привела квадроберов, подчеркнув, что такой идеологии тоже нет, однако уход в крайности привел к тому, что это сделали проблемой. При этом сам бодипозитив она связала с нормализацией ожирения, заявив, что если это норма на Западе, то в России, наоборот, борются за то, чтобы люди худели.

Однако и в отрицании бодипозитива можно дойти до опасной крайности, начав идеализировать стандарты «худющих скелетов», а не естественный вес, подчеркнула Драпеко. Она призвала учитывать индивидуальные нормы, приведя в пример себя - по словам депутата, она до сих пор может надеть костюм, в котором 25 лет назад избралась в Госдуму.

Ранее был назван неожиданный фактор набора веса.