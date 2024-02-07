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Дерматолог рассказала о признаках наследственной холодовой крапивницы

Дерматолог Пугнер: холодовая крапивница может вызвать боль в суставах у детей

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Наследственная холодовая крапивница может привести к образованию волдырей на коже у ребенка, а также к боли в суставах и повышению температуры тела. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Анна Пугнер.

«Холодовая крапивница — самостоятельное заболевание, при котором появляются волдыри и ангиоотеки (отеки кожи и подкожно-жировой клетчатки) в ответ на холод в любом его проявлении. Триггером могут быть холодная вода, воздух, пища, напитки, снег, дождь, игра в хоккей. У некоторых пациентов, чаще женщин, холодовая крапивница появляется во взрослом возрасте. Но наследственная холодовая крапивница проявляется уже в детстве волдырями на коже, покраснением и зудом, болью в суставах, повышением температуры тела. Даже проветривание комнаты может спровоцировать приступ. Подчеркиваю, что эти симптомы характерны только для наследственной формы холодовой крапивницы, которая проявляется с детства. Поставить диагноз может только врач, поэтому эти признаки требуют обращения в больницу», — рассказала «Газете.Ru» Пугнер.

Предотвратить холодовую крапивницу можно только ограничением контакта с провоцирующими факторами. Лечение зависит от типа крапивницы и тяжести ее течения, подбирается лечащим врачом индивидуально и может включать антигистаминные препараты, системные глюкокортикостероиды и даже генно-инженерную терапию.

«Обязательно пациентов с холодовой аллергией должен наблюдать не только дерматолог, но и аллерголог-иммунолог, который на основании провокационных холодовых проб, лабораторных исследований (уровня сывороточных иммуноглобулинов, C3, C4, фибриногена, криопреципитинов, холодовых агглютининов и других показателей) поставит верный диагноз, от которого будет зависеть тактика терапии. При наличии сомнений возможно проведение диагностической биопсии кожи», — объяснила врач.

Ранее дерматолог перечислила эффективные средства при другой типе реакции на холод — холодовой экземе.

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