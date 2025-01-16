Сопричастность к истории назвали основой сохранения национальной памяти

Присвоение президентом России Владимиром Путиным высокого звания «Город трудовой доблести» городам Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард – важный шаг в деле сохранения исторической памяти, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

«В основе национальной памяти лежат не только достоверные знания и архивные документы, но и межпоколенческий диалог и главное – сопричастность к истории», — сказала Малышева.

Она отметила, что сопричастность важна в исторической ретроспективе.

«Каждый на примере своих дедов и прадедов видит, как они смогли в годы Великой Отечественной войны решить проблему технического суверенитета и обеспечения фронта вооружением и боеприпасами, а тыл – всем необходимым для работы и жизни», — добавила член ОП РФ.

Также Малышева поздравила жителей этих городов с присвоением звания «Город трудовой доблести».

«Это высокая оценка труда и вклада в Великую победу их дедов и прадедов. Накануне 9 мая в одном из этих городов Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации проведет форум «Городов трудовой доблести», — отметила она.

Малышева подчеркнула, что Национального центра исторической памяти при президенте РФ важно аккумулировать уже существующие практики сохранения исторической памяти и дать векторы развития этим городам и территориям в новом статусе, чтобы жители осознали себя единым целым великой страны.