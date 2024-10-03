Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы России

В России планируют изменить перечень вступительных испытаний в высшие учебные заведения, нововведения будут вводиться поэтапно. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что первая часть изменений должна вступить в силу в следующем году — она включает в себя направления подготовки. Вторая часть, которая подразумевает существенные новации, начнет действовать в 2026 году.

Документ об изменениях во вступительные испытания, отметил Фальков, будет скорректирован с учетом замечаний, высказанных во время общественного обсуждения.

25 сентября заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова заявила, что изменения перечня вступительных экзаменов в вузы можно было обнародовать и раньше, однако Минобрнауки вынуждено спешить. По ее словам, это связано с острой нехваткой квалифицированных кадров, в том числе инженеров и учителей.

До этого Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Обязательным предметом для абитуриентов останется русский язык и один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз наделяется правом самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее российские учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ.