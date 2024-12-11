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Нижегородцы смогут оплачивать проезд в метро по биометрии

Сбер установил биометрические терминалы в метрополитене Нижнего Новгорода

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Aleksey Fokin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Нижнего Новгорода смогут оплачивать проезд в метро по биометрии, сообщает пресс-служба Сбера.

С сегодняшнего дня услуга доступна во всех 27 вестибюлях метрополитена Нижнего Новгорода, добавили в Сбере.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, банк планирует дать возможность всем жителям России совершать оплату по биометрии.

«Оплата улыбкой в метрополитене стала логичным продолжением этой стратегии. Больше не нужно искать карточку или телефон для того, чтобы пройти через турникет», — сказал он.

Царев добавил, что до конца 2024 года оплата по биометрии появится и в Самаре.

По словам генерального директора Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислава Поволоцкого, в 2025 оплата по биометрии станет доступна в метрополитенах по всей России.

«Это станет важным шагом на пути к формированию экосистемы бесшовных биометрических сервисов», — отметил он.

Для оплаты по биометрии пользователю необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе, сделав селфи. Затем нужно привязать карту к оплате по биометрии в приложении Сбера или через сервис Сбер ID. Услуга доступна для клиентов любого банка.

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