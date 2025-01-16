В Березняках собака едва не разодрала лицо ребенку

В Березняках собака на самовыгуле набросилась на ребенка и едва не разодрала девочке лицо. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 15 января, на ребенка на улице набросилась собака внушительных размеров. Пес попытался укусить девочку за лицо, серьезных травм несовершеннолетняя не получила. Животное находилось на самовыгуле, владельца пса установили.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Южно-Сахалинска, будет дана оценка действиям должностных лиц городской администрации и организации, отвечающей за отлов безнадзорных животных.

До этого сообщалось, что в Челябинске стая собак напала на ребенка на нелегальной автостоянке. Агрессивные псы едва не растерзали ребенка, который проходил мимо стаи. Мальчика отбил от собак прохожий, животные постоянно живут на незаконной автостоянке, которую открыл местный предприниматель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Амурской области бешеная лиса вцепилась в палец школьницы.