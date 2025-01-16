Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Березняках собака едва не разодрала лицо ребенку

На Сахалине агрессивный пес напал на девочку
close
Телеграм-канал «ЧП САХАЛИН»

В Березняках собака на самовыгуле набросилась на ребенка и едва не разодрала девочке лицо. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 15 января, на ребенка на улице набросилась собака внушительных размеров. Пес попытался укусить девочку за лицо, серьезных травм несовершеннолетняя не получила. Животное находилось на самовыгуле, владельца пса установили.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Южно-Сахалинска, будет дана оценка действиям должностных лиц городской администрации и организации, отвечающей за отлов безнадзорных животных.

До этого сообщалось, что в Челябинске стая собак напала на ребенка на нелегальной автостоянке. Агрессивные псы едва не растерзали ребенка, который проходил мимо стаи. Мальчика отбил от собак прохожий, животные постоянно живут на незаконной автостоянке, которую открыл местный предприниматель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Амурской области бешеная лиса вцепилась в палец школьницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами