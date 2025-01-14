В Челябинске стая собак напала на ребенка на нелегальной автостоянке

В Челябинске возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка

В Челябинске собаки набросились на мальчика, который шел через незаконную автостоянку, ребенка спас прохожий. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел 13 января возле автостоянки по улице Агалакова, агрессивные псы едва не растерзали ребенка, который проходил мимо стаи. Мальчика отбил от собак прохожий. По данным URA.ru, животные постоянно живут на незаконной автостоянке, которую открыл местный предприниматель.

«Владельцы незаконной автостоянки на Агалакова, 50 не только проигнорировали законные требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа, но и создали опасный прецедент для жизни и здоровья людей. Они, вероятно, подкармливали животных, чтобы те охраняли машины, и активно препятствовали работе отлова, приезжающего на вызовы. В итоге случилась беда», — сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стая собак напала на пенсионерку в Татарстане.