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Суд частично удовлетворил иск Минобороны к центру Хруничева на 111 млн

Суд частично удовлетворил иск МО к центру Хруничева на более чем 111 млн рублей
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск министерства обороны России к государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева на сумму более 111 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В публикации отмечается, что заседание по делу проходило в закрытом режиме. В связи с этим детали дела разглашению не подлежат, как и точная сумма, взысканная с предприятия, добавили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял иск министерства обороны РФ к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей.

Заявление поступило в суд в конце 2024 года. Ранее стало известно, что глава «Военторга» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов для нужд оборонного ведомства.

В июле было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны.

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