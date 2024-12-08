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Десятилетний мальчик провалился под лед на реке в Курганской области

В Курганской области школьник провалился под лед на реке

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Elaine Ratt

В Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел днем 7 декабря, когда десятилетний мальчик вышел на тонкий лед реки и провалился в ледяную воду. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Где в момент происшествия находились родители школьника — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Ярославле мужчина спас школьника, который провалился под тонкий лед, решив срезать путь. Тонущего ребенка заметила прохожая, женщина позвала на помощь тренера местной спортивной школы. Мужчина не раздумывая бросился на помощь. Он взял длинную раздвижную лестницу и с ее помощью добрался до утопающего ребенка. Вытащил мальчика, провалился сам, но тоже смог выйти на берег, благодаря лестнице. Школьника передали бригаде скорой помощи, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Дагестане первоклассница спасла мальчика, проверявшего на прочность лед на озере.

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