В Тамбовской области произошла серия взрывов

В городе Котовске Тамбовской области произошла серия взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

«По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать», — сказано в сообщении.

По словам очевидцев, начиная с 0:40 по местному времени (совпадает с московским) произошло от четырех до восьми взрывов в небе над Котовском. В селе Кузьмино-Гать также прозвучали взрывы.

Официальной информации пока нет.

Утром 11 января врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке украинских беспилотников на город Котовск. По его словам, в результате произошедшего пострадали семь человек. Также в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали способ снизить количество атак украинских беспилотников.