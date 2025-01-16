В Италии полицейские заставили экоактивисток снять нижнее белье и приседать

В городе Брешиа на севере Италии полицейские во время допроса заставили семь женщин-активисток, выступающих за защиту климата, снять нижнее белье и приседать. Об этом пишет The Guardian.

«Они попросили меня раздеться, снять нижнее белье и сделать три приседания, «для проверки», как они говорят», — поделилась одна из женщин.

Экоактивистка уточнила, что это «предназначалось только для женщин, а не для мужчин».

Местная полиция заявила, что во время досмотров, которые проводили женщины-полицейские, экоактивисткам было предложено «пригнуться, чтобы найти какие-либо опасные предметы».

Семь женщин намерены подать официальную жалобу «в ближайшие несколько дней». Министру внутренних дел Италии уже предложено начать расследование в отношении полиции города Брешиа.

Активисток задержали на акции протеста возле завода итальянской аэрокосмической и оборонной компании. Их продержали под стражей около семи часов, после чего предъявили обвинения в «подстрекательстве к мятежу» и «необъявленной демонстрации».

Ранее полицейский доставил в участок изнасилованную девочку и надругался над ней.