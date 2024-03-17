Полицейский доставил в участок изнасилованную девочку и надругался над ней

В Новом Орлеане полицейского обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы, мужчина надругался над девочкой в участке. Об этом сообщает Wahington Post.

В Новом Орлеане наряд полиции прибыл на место происшествия после сообщения об изнасиловании несовершеннолетней. Патрульный офицер Родни Викнейр сначала пытался отговорить пострадавшую 14-летнюю девочку от подачи заявления об изнасиловании, а потом решил оказать ей психологическую помощь в нарушение всех установленных правил.

В один из дней сотрудник полиции набросился на девочку в участке и изнасиловал ее, офицер продолжал навещать ребенка у нее дома и вступал с ней в интимную связь не менее 12 раз. О преступлениях полицейского сообщили начальству коллеги, подозреваемый арестован.

Ранее учительница изнасиловала 12-летнего мальчика на заднем сиденье машины.