Шесть россиян отравились парами хлора в сауне

В Минусинске прокуратура начала проверку после обращения шести местных жителей за медицинской помощью после посещения сауны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Красноярскому краю.

Шесть человек, включая двух подростков 15 и 17 лет, ходили в сауну «Вегас» 20 апреля, где парились и купались в бассейне, после чего почувствовали себя плохо.

«Несовершеннолетние «банщики» сначала скрыли историю с посещением сауны. Они опасались реакции родителей и пояснили, что отравились дома во время уборки полов с чистящим средством», — рассказали в прокуратуре.

После выяснения обстоятельств правоохранители начали совместную с Роспотребнадзором проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также прокуратура установит, по какой причине на мероприятии несовершеннолетние присутствовали без присмотра родителей.

Ранее в Перми посетители бани пожаловались на отравление хлором.