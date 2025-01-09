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После отравления хлором детей в одном из регионов РФ закрыли базу отдыха

Суды Тюменской области: в Тобольске после отравления детей закрыли базу отдыха
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Shutterstock

В Тобольске временно закрыли базу отдыха, где дети отравились хлором. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отмечается, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм на базе отдыха «Сказка».

Согласно сообщению пресс-службы, административное постановление действует с 27 декабря 2024 года, база закрыта на 90т суток.

«В качестве доказательств были предоставлены акты осмотра помещений и территории базы отдыха «Сказка», вещей и документов, видеосъемка», — говорится в сообщении.

Дети отдыхали на базе «Сказка» вместе с законными представителями.

После купания в бассейне 15 несовершеннолетних и двое взрослых ощутили недомогание и обратились за медицинской помощью. В результате 17 человек, включая младенца, были госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительный диагноз пострадавших — отравление парами хлора.

Новость дополняется.

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