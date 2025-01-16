Частые разговоры на холоде могут привести к проблемам с зубами

В холодное время года нужно быть особенно внимательным к здоровью зубов, так как холод может оказывать на них негативное влияние, увеличивая чувствительность зубов, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

«Все ткани нашего организма имеют физическое свойство сжиматься на холоде и расширяться в тепле. Поэтому перепады температуры приводят к появлению микротрещин на поверхности эмали зубов. Риск особенно возрастает при употреблении горячих напитков на холоде. Не следует употреблять и холодные, особенно, газированные напитки», — рассказал Лысенков.

Также, по его словам, не стоит забывать, что на холоде уменьшается количество слюны, которая является естественным барьером для защиты эмали зубов.

«Не рекомендуется и много разговаривать на улице при минусовых температурах, так как это тоже приводит к травмам эмали и пересыханию слизистой оболочки полости рта», — добавил специалист.

В заключение он отметил, что при любых симптомах чувствительности зубов нужно не затягивать с визитом к стоматологу, чтобы своевременно провести диагностику и пройти необходимый курс лечения, а также подобрать профилактические и гигиенические средства для снижения чувствительности зубов в домашних условиях.

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