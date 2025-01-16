Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Частые разговоры на холоде могут привести к проблемам с зубами

Врач Лысенков: горячие напитки и разговоры на холоде плохо влияют на зубы
close
Depositphotos

В холодное время года нужно быть особенно внимательным к здоровью зубов, так как холод может оказывать на них негативное влияние, увеличивая чувствительность зубов, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

«Все ткани нашего организма имеют физическое свойство сжиматься на холоде и расширяться в тепле. Поэтому перепады температуры приводят к появлению микротрещин на поверхности эмали зубов. Риск особенно возрастает при употреблении горячих напитков на холоде. Не следует употреблять и холодные, особенно, газированные напитки», — рассказал Лысенков.

Также, по его словам, не стоит забывать, что на холоде уменьшается количество слюны, которая является естественным барьером для защиты эмали зубов.

«Не рекомендуется и много разговаривать на улице при минусовых температурах, так как это тоже приводит к травмам эмали и пересыханию слизистой оболочки полости рта», — добавил специалист.

В заключение он отметил, что при любых симптомах чувствительности зубов нужно не затягивать с визитом к стоматологу, чтобы своевременно провести диагностику и пройти необходимый курс лечения, а также подобрать профилактические и гигиенические средства для снижения чувствительности зубов в домашних условиях.

Ранее ученый рассказал, как метеочувствительным выжить зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами