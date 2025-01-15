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Калининградские таксисты отказались везти участника СВО на инвалидной коляске

Участник СВО не смог взять такси в центре Калининграда из-за инвалидной коляски
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Depositphotos

Участник СВО не смог заказать такси в Калининграде из-за инвалидной коляски. Об этом пишет «Клопс».

Как рассказали очевидцы происшествия, молодой человек на инвалидной коляске пытался уехать с улицы Горького, но несколько попыток вызвать авто через приложения агрегаторов оказались неудачными. Приезжавшие на место таксисты отказывались от заказа, узнав, что пассажиром будет колясочник. Водители объясняли, что не могут убрать инвалидное кресло из-за недостатка пространства в багажнике.

Таксисты, ожидающие клиентов возле развлекательного центра «Эпицентр», также отказывали клиенту, называя ту же причину. В конце концов один из них все же сжалился и усадил в машину уставшего ждать участника СВО.

Глава профсоюза такси Станислав Татаренко считает, что в этом случае «таксисты поступили некрасиво», хотя им разрешено отменять заказ, если пассажир, например, едет с чем-то громоздким и грязным. Однако в приложениях для вызова такси всегда можно упомянуть перед поездкой об ограничениях пассажира по здоровью, напомнил он.

«Другой момент — фактор человечности: стоит человек, например, ему холодно. Тут же человек после ранения, откуда ему знать, что-то надо указывать! Поэтому в данной ситуации пассажир просто ошибся, не указав про кресло. Здесь палка о двух концах на самом деле», — считает Титаренко.

Ранее полиция задержала таксиста «с ваххабитской бородкой», который угрожал ветерану СВО.

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