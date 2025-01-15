В Лондоне неизвестный нападает на женщин сзади ради их волос

В Лондоне орудует неизвестный, который нападает на женщин и обрезает им волосы

В Лондоне разыскивают мужчину, который нападает на женщин и стрижет им волосы, сообщает Metro.

На прошлой неделе местная жительница обратилась к правоохранителям и заявила, что неизвестный приблизился к ней сзади, когда она в вечернее время шла по улице Маллард-Уок в Сидкапе, районе на юго-востоке Лондона. Он не пытался атаковать жертву или заговорить с ней, а просто обрезал ей волосы и скрылся.

С тех пор появились и другие сообщения о подобных случаях, но лондонская полиция пока подтверждает информацию лишь об одном инциденте, произошедшем 7 января. По некоторым данным, от рук злоумышленника, который передвигается на велосипеде, уже пострадали пятеро человек. Горожанки рекомендуют друг другу соблюдать повышенную осторожность и распространяют информацию о нападениях в соцсетях.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы найти подозреваемого, и местным офицерам поручено патрулировать эти районы», — отметили в столичной полиции.

Ранее иностранец пытался ввезти в Россию человеческие волосы на 7 млн рублей.