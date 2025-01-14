Иностранец пытался ввезти в Россию человеческие волосы на 7 млн рублей

В Домодедово таможенники задержали иностранца, который пытался незаконно ввезти в страну крупную партию человеческих волос. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

27-летний пассажир прилетел из ОАЭ, он проходил таможенный контроль по зеленому коридору, во время досмотра сотрудники таможни нашли у него в багаже 300 связок человеческих волос весом около 50 кг. Общая стоимость товара оценивается в 7 млн рублей.

Иностранец объяснил, что работает парикмахером-стилистом, с таможенными правилами знаком не был, за нарушение он был оштрафован на 3,3 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Шереметьево пассажирка пыталась ввезти в РФ украшения и камни на 5 млн рублей.Нарушительница попыталась оправдаться, что везла изделия для своих знакомых. Теперь ей грозит до семи лет за контрабанду и штраф до 1 млн рублей.

Ранее россиянку с 10 кг материалов для наращивания ресниц остановили таможенники аэропорта.